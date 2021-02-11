Правительство предложило заменить «8» на «0» при звонках по межгороду и на мобильные. Это пытаются сделать уже 15 лет

Министерство цифрового развития РФ предложило с 2025 года при междугородних звонках и звонках на мобильные телефоны использовать код «0» вместо нынешнего кода «8», а при звонках за рубеж — «00». Об этом говорится в тексте приказа министерства, опубликованного на портале правовой информации.

В министерстве уточнили РИА Новости, что разработали проект приказа для того, чтобы закрепить в российской системе и плане нумерации номер «122» как номер «Единой службы оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи» (единый номер по коронавирусу).

Изменить процедуру набора телефонных номеров при звонках между городами и в другие страны в России пытаются с 2006 года. В тот год, как писала газета «Известия», министерство информационных технологий и связи выпустило приказ о переходе с «8» на «0» и «00» в 2010 году, но в назначенный срок этого не произошло. В 2015 году «Известия» писали, что технические возможности для этого появятся в 2017 году.