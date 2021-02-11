Полиция пришла в штаб Навального в Москве

Вечером 11 февраля сотрудники уголовного розыска пришли в московский штаб Алексея Навального, сообщается в телеграм-канале штаба.

В тот момент там находился один человек, сотрудник штаба Александр Шепелев. Он рассказал «Медиазоне», что полицейские пришли из-за жалобы, что в штабе «якобы печатают порнографическую продукцию». Перед этим, около 18:30 и 19:40, «кто-то ломился в дверь», рассказал сотрудник.

Шепелев добавил, что, по словам полицейских, «они проводят осмотр места происшествия» (что за происшествие, неизвестно).