Лукашенко назвал условия ухода из власти и пообещал референдум по новой Конституции в 2022 году

Проект новой Конституции Беларуси будет готов в 2021 году, а в начале следующего года его вынесут на всенародный референдум. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая 11 февраля на Всебелорусском народном собрании во Дворце Республики в Минске.

По его словам, для новой Конституции «придется переформатировать многие законы, изменить законодательную базу». Он также высказался о плане перераспределения полномочий внутри властной вертикали, который уже «лежит на столе».

«Конституцию надо менять, потому что такие полномочия, которые есть сегодня у главы государства, очень тяжелы для человека», — сказал Лукашенко.

Он также обозначил главные условия своего ухода из власти: «В стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Второе условие: если сложится так, что к власти придут не те, и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас, сторонников нынешнего президента, упасть не может. Поэтому я предложил Всебелорусское народное собрание сделать конституционным органом… Оно должно быть стабилизатором на переходный период».

В августе 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, которые, по официальным данным ЦИК, в шестой раз подряд выиграл Александр Лукашенко. Оппозиция во главе с кандидатом в президенты Светланой Тихановской, а вслед за ней и многие страны Запада не признали итоги голосования. В стране начались массовые протестные акции, которые периодически продолжаются до сих пор.