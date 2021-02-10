В Сахарово задержали освобождение людей, отбывших арест после митингов

Многие люди, отбывшие административный арест после задержания во время митингов, не были вовремя освобождены из центра временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово в Новой Москве.

Журналистка Елизавета Нестерова рассказала, что в ночь на 10 февраля должен был произойти «массовый выход людей на волю». Но встречавшим их волонтерам сказали, что до шести часов утра арестантов выпускать не будут, хотя сроки у них закончились.

Нестерова также рассказала, что у входа в центр временного содержания установили блокпост, а машины волонтеров отогнали на 150 метров. Полиция мотивировала свои действия необходимостью пресечь массовые беспорядки. «На вопрос, какие массовые беспорядки были последние пять дней, пока машины у Сахарово никто не трогал, ответили, что в Сахарово сидят люди, участвовавшие в массовых беспорядках, велено охранять», — написала Нестерова в телеграме.

«Медиазона» сообщила со ссылкой на волонтеров, что блокпост в Сахарово убрали в восемь часов утра. В это же время из центра временного содержания начали выпускать людей, отбывших арест.

Арестованных после протестных акций в Москве стали отправлять в центр временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово из-за того, что московские спецприемники оказались переполнены. Сотрудники центра были не готовы принять сотни арестантов — всего туда привезли более 800 человек. Автобусы с арестованными подолгу стояли у въезда в центр, затем людей отправляли в переполненные камеры, им не давали воды и предметов гигиены, кормили едой плохого качества.

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