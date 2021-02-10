Суд признал, что отказ жительницы Белгорода разблокировать телефон «косвенно подтверждает» ее вину в организации митинга за Навального

Октябрьский районный суд Белгорода отправил под административный арест на трое суток Татьяну Сизову, жену координатора местного штаба Алексея Навального, из-за сообщений в телеграм-чате о месте и времени митинга 23 января.

Суд посчитал ее виновной по административной об организации митинга без подачи уведомления. При вынесении решения судья учел, что Сизова отказалась сообщить полицейским пароль для разблокировки своего телефона, «тем самым косвенно подтвердив свою причастность в написании данных сообщений». Об этом говорится в постановлении суда от 24 января, внимание на которое обратила «Медиазона».

Сизова на суде не признала вину и заявила, что не публиковала сообщения об акции 23 января, пишет «7×7». В акции она также не участвовала, сообщил ее адвокат. 27 января Сизову освободили из спецприемника.

23 и 31 января в более чем 100 городах России прошли массовые акции протеста в поддержку политика Алексея Навального. В ходе протестов задержали более 10 тысяч человек, после митингов возбудили около 50 уголовных дел. 2 февраля, когда суд отправил Алексея Навального в колонию на два года и восемь месяцев, крупные протесты также прошли в Москве и Петербурге.