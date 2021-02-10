Кипр с 1 марта начнет выдавать туристические визы россиянам

С 1 марта Кипр разделит страны мира на четыре категории в зависимости от того, какой в них уровень заболеваемости COVID-19. В случае ухудшения или улучшения ситуации страны будут перемещать между категориями.

Гражданам из стран «красной» категории нужно сделать два ПЦР-теста — один не ранее чем за 72 часа до въезда, второй по прибытии. Гражданам из стран «оранжевой» зоны нужен только тест для въезда. Туристам из стран «зеленой» категории анализы не нужны. Гражданам из стран «серой зоны» (в нее входят страны, не попавшие в первые три категории) нужно будет сдать ПЦР-тест за 72 часа до въезда, их обяжут изолироваться по прибытии.

Если при въезде в страну турист сдаст положительный тест на коронавирус, его направят на лечение, а расходы на проживание, еду, питье и лекарства возьмет на себя правительство.