Кипр с 1 марта начнет выдавать туристические визы россиянам

Власти Кипра возобновят выдачу туристических виз гражданам России, их можно будет оформить онлайн, сообщил «Интерфаксу» атташе по туризму посольства Кипра в Москве Димитрис Димитриу.
С 1 марта Кипр откроет свои границы для граждан из 56 стран, в том числе из России. Гражданам некоторых стран придется сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Кроме того, все прибывающие будут должны зарегистрироваться на электронной платформе Cyprus Flight Pass за 24 часа до вылета.
С 1 марта Кипр разделит страны мира на четыре категории в зависимости от того, какой в них уровень заболеваемости COVID-19. В случае ухудшения или улучшения ситуации страны будут перемещать между категориями.
Гражданам из стран «красной» категории нужно сделать два ПЦР-теста — один не ранее чем за 72 часа до въезда, второй по прибытии. Гражданам из стран «оранжевой» зоны нужен только тест для въезда. Туристам из стран «зеленой» категории анализы не нужны. Гражданам из стран «серой зоны» (в нее входят страны, не попавшие в первые три категории) нужно будет сдать ПЦР-тест за 72 часа до въезда, их обяжут изолироваться по прибытии.
Если при въезде в страну турист сдаст положительный тест на коронавирус, его направят на лечение, а расходы на проживание, еду, питье и лекарства возьмет на себя правительство.
Регулярное пассажирское авиасообщение между Россией и Кипром пока не восстановлено. В ноябре грузопассажирские рейсы в Ларнаку возобновил «Аэрофлот», в декабре туда стала летать «Победа». Такие перевозки доступны для определенных категорий граждан, например, обладателей гражданства или вида на жительство на Кипре.