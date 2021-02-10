Facebook сократит число постов о политике в новостной ленте

Социальная сеть Facebook собирается сократить объем политического контента, появляющегося в новостной ленте пользователей, сообщается на сайте компании.

Глава Facebook Марк Цукерберг в ходе финансового отчета рассказал, что часто люди сообщают, что не хотят видеть посты о политике в своей ленте. В связи с этим соцсеть решила в течение нескольких месяцев проверить разные подходы, чтобы лучше понять предпочтения пользователей.

Уже на этой неделе количество постов о политике уменьшится у пользователей в Канаде, Бразилии и Индонезии, а в ближайшие недели — в США.

В Facebook отметили, что не станут ограничивать сообщения государственных органов, а также информацию о коронавирусе, которую публикуют органы здравоохранения.

По данным Facebook, в США на политический контент приходится около 6% от всех сообщений, которые пользователи видят в новостной ленте.