Disney решил закрыть студию, создавшую «Ледниковый период»

Корпорация The Walt Disney Company объявила, что закроет киностудию Blue Sky Studios, известную по мультфильмам серии «Ледниковый период» («Ice Age») и «Рио» («Rio»). Об этом сообщает Deadline, ссылаясь на заявление компании:

Учитывая нынешние экономические реалии, после долгих раздумий и оценок, мы приняли непростое решение прекратить кинопроизводство в Blue Sky Studios.

Blue Sky Studios прекратит работу в апреле. Из студии уволят 450 сотрудников. По данным Deadline, другие крупные студии пока не планировали принимать их на работу. Variety пишет, что сотрудников могут устроить в двух других анимационных подразделениях The Walt Disney Company — Walt Disney Animation Studios и Pixar.

Blue Sky Studios была основана в 1987 году. В 2017 году Disney купила студию у компании 21st Century Fox. Студия выпустила 13 полнометражных мультфильмов, в том числе пять частей франшизы «Ледниковый период». Последний анимационный фильм студии — «Камуфляж и шпионаж» («Spies in Disguise») — вышел в 2019 году.

Deadline отмечает, что библиотека фильмов и интеллектуальные права Blue Sky Studios останется в собственности Disney.