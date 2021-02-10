Der Spiegel: Юлия Навальная прилетела в Германию с частным визитом

Жена российского политика Алексея Навального Юлия Навальная вечером 10 февраля прилетела в немецкий Франкфурт-на-Майне, сообщает Der Spiegel.

«Пока в российских СМИ распространялась версия, что жена Навального покинула родную страну из страха, в Берлине говорили о частном визите в Германию», — заявили авторы Der Spiegel.

РИА Новости пишет со ссылкой на одного из пассажиров, что Юлия Навальная осталась в транзитной зоне аэропорта, когда другие пассажиры направились на пограничный контроль. По данным пассажиров, общавшихся с агентством, Навальную увезли к другому выходу.

Днем 10 февраля «Интерфакс» сообщил, что Навальная улетела из московского аэропорта «Домодедово» рейсом во Франкфурт-на-Майне. Адвокаты Юлии Навальной заявили, что не знают об ее отъезде.

Юлия Навальная пока не комментировала свой отъезд из России.

17 января Алексей и Юлия Навальные вернулись в Россию из Германии, где они находились во время лечения Алексея Навального после отравления веществом из группы «Новичок». После возвращения Навального задержали, а затем отправили в колонию на два года и восемь месяцев.