Астраханские студенты, отчисленные из-за участия в акции 23 января, подали в суд на университет

Двое студентов Астраханского государственного университета, отчисленных из-за участия в акции в поддержку Алексея Навального, Александр Мочалов и Вера Иноземцева подали на вуз в суд. Об этом сообщает «МБХ медиа».

По словам их юриста, руководство вуза нарушило порядок отчислении студентов, так как их должны были заранее уведомить о подготовке приказов и потребовать от них письменные объяснения — но этого сделано не было.

Александр Мочалов подчеркнул, что объяснительная по правилам должна составляться в течение трех учебных дней после инцидента, а на него составили акт об отказе давать объяснительную еще во время каникул.

Вера Иноземцева, в свою очередь, назвала произошедшее «политической репрессией» и также выразила уверенность, что отчисление было произведено не по правилам: «Ни в правилах внутреннего распорядка, ни в уставе даже формально такого повода для отчисления нет, не прописано. Какие-то пункты буквально притянуты за уши».

Ректор Константин Маркелов объявил об отчислении трех студентов 30 января. «Закон есть закон. По правилам внутреннего распорядка мы были обязаны с ними попрощаться», — отмечал он, подчеркивая, что подписывал приказы «с болью в сердце».

Еще до отчисления Вера Иноземцева рассказывала «Медузе», что после митинга 23 января ее похитили полицейские — и от ее имени опубликовали призывы к протестам. Студентка написала жалобу на действия полицейских в СК.

История Веры Иноземцевой

Спрашивали, почему не поддерживаю Путина Студентка из Астрахани пожаловалась в СК, что после митинга 23 января ее похитили полицейские — и от ее имени опубликовали призывы к протестам. Вот ее рассказ

История Веры Иноземцевой

Спрашивали, почему не поддерживаю Путина Студентка из Астрахани пожаловалась в СК, что после митинга 23 января ее похитили полицейские — и от ее имени опубликовали призывы к протестам. Вот ее рассказ