Умерла вокалистка The Supremes Мэри Уилсон

Вокалистка и соосновательница американской поп-группы The Supremes Мэри Уилсон умерла на 77-м году жизни в своем доме в Лас-Вегасе, сообщает Associated Press.

Причина смерти не называется. Представитель певицы заявил, что смерть была внезапной.

The Supremes считаются одним из самых коммерчески успешных коллективов легендарного лейбла Motown. Журнал Billboard назвал The Supremes главной женской группой в истории американской поп-музыки.

Группа была создана в 1959 году (сначала под названием The Primettes) и просуществовала до 1977 года. Мэри Уилсон была единственной вокалисткой, участвовавшей во всех составах The Supremes — в том числе после ухода из группы в 1970-м Дайаны Росс.

На счету The Supremes 29 студийных альбомов и 66 синглов, 12 из которых возглавляли американский хит-парад. Их пластинки разошлись тиражом более 100 миллионов экземпляров.

The Supremes «You Canʼt Hurry Love» on The Ed Sullivan Show The Ed Sullivan Show

Supremes — Baby Love 1964 Hard To Find Beats

The Supremes — Stop! In The Name of Love [The Hollywood Palace — 1965] Motown Today

После распада The Supremes Мэри Уилсон занималась сольной, но не очень успешной карьерой. Она выпустила лишь две пластинки, в 1979-м и 1992-м годах. В 1986 году вышла ее автобиография «Dreamgirl: My Life as a Supreme», ставшая бестселлером.

В последнее время Уилсон сотрудничала над рядом проектов с лейблом Universal, в том числе планировался к выходу ее ранее неиздававшийся альбом «Red Hot» 1979 года.