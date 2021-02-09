Путин назначил нового главу управления СК по самым резонансным уголовным делам

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении руководителем Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета Дениса Колесникова. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к СК.

С апреля 2018 года генерал-майор юстиции Колесников был замглавы ГСУ — руководителем управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности.

До этого Колесников возглавлял 3-е следственное управление ГСУ с дислокацией в Нижнем Новгороде. По данным РБК, он руководил расследованием убийства бывшего главы полиции Сызрани Андрея Гошта и его семьи.

Главное следственное управление занимается наиболее резонансными уголовными делами в России. Сотрудники этого подразделения, в частности, расследовали катастрофу самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году, крушение поезда «Невский экспресс» в 2009 году и дело «банды ГТА».