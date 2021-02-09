Прокуратура проверит информацию о низких зарплатах новосибирских ученых. На это пожаловались Путину

Прокуратура Новосибирской области проверит соблюдение законодательства об оплате труда после информации о низкой зарплате ученых в регионе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Поводом для проверки стало выступление старшего научного сотрудника Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасии Проскуриной на заседании президентского Совета по науке и образованию.

Проскурина заявила, что несмотря на указ Владимира Путина о доведении зарплаты ученых до 200% от средней по региону, она, работая на полную ставку, получает 25 тысяч рублей (с надбавками — 32 тысячи).

После того как вы издали указ о повышении зарплат научным сотрудникам, это было почти три года назад, у нас сотрудникам было предложено перейти на полставки, чтобы отчитаться в повышении зарплат руководству. Обосновывали это тем, что указ был, а бюджет увеличен не был.

Путин спросил у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, какая сейчас средняя зарплата по региону. Тот ответил, что 39 тысяч рублей. «Если 200[%] по среднему от региона, то у [Проскуриной] должно быть почти 80 тысяч, да?» — уточнил Путин. Ему подтвердили, что его расчеты верны.

Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову разобраться в ситуации с зарплатами ученых. «Антон Германович, если Вы говорите, у Вас информация о том, что у них 200% от среднего в регионах, „где деньги, Зин“?» — обратился к Силуанову Путин.

После этого Путин заявил Проскуриной, что, в случае давления на нее со стороны начальства, она может обратиться в администрацию президента. Проскурина позднее заявила «Московскому комсомольцу», что ни с кем не согласовывала свой вопрос.

Довести зарплаты ученых до 200% от средней зарплаты по региону Владимир Путин поручил в «майских указах» 2012 года.

В Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина занимается разработкой препаратов и методов лечения онкологических заболеваний.

8 февраля объявили, что Проскурина и несколько ее коллег стали лауреатами премии президента для молодых ученых.