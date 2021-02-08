Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор
Источник: Интерфакс
Актер Михаил Ефремов, приговоренный к семи с половиной годам колонии по делу о ДТП, подал кассационную жалобу на законность вынесенного приговора. Об этом он сообщил в беседе с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, которые посетили его в московском СИЗО «Водник».
Ефремов рассчитывает, что жалобу рассмотрят, пока он находится в Москве, рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников.
Актера доставили в Москву из колонии в Белгородской области для участия в следственных действиях по делам о даче ложных показаний, которые возбудили в отношении троих свидетелей защиты, выступивших на процесс в деле Ефремова.