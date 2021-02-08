Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор

Актер Михаил Ефремов, приговоренный к семи с половиной годам колонии по , подал кассационную жалобу на законность вынесенного приговора. Об этом он сообщил в беседе с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, которые посетили его в московском СИЗО «Водник».

Ефремов рассчитывает, что жалобу рассмотрят, пока он находится в Москве, рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников.

Актера доставили в Москву из колонии в Белгородской области для участия в следственных действиях по делам о даче ложных показаний, которые возбудили в отношении троих свидетелей защиты, выступивших на процесс в деле Ефремова.

О деле Ефремова

В прошлой жизни был артистом, в новой — плохо сплю Михаилу Ефремову смягчили приговор до семи с половиной лет колонии. Сам актер обвинил во всем бывшего адвоката. Репортаж Кристины Сафоновой

О деле Ефремова

В прошлой жизни был артистом, в новой — плохо сплю Михаилу Ефремову смягчили приговор до семи с половиной лет колонии. Сам актер обвинил во всем бывшего адвоката. Репортаж Кристины Сафоновой