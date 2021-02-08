Более 180 актеров, режиссеров, писателей и ученых подписали открытое письмо с требованием изменить законодательство о митингах

Более 180 актеров, режиссеров, писателей, ученых и общественных деятелей подписали открытое обращение с призывом привести законодательство о митингах в соответствие с Конституцией РФ и гарантировать гражданам право на мирные собрания. Текст обращения опубликовала «Новая газета», оно также размещено на Change.org.
В письме подчеркивается, что поведение участников акций в поддержку Алексея Навального «полностью соответствовало правовому порядку, определенному российской Конституцией», в то время как попытки полиции воспрепятствовать им, напротив, являются противоправными.
Авторы письма подчеркивают, что акции за исключением нескольких инцидентов были мирными, и жестокость полицейских «вопиюще не соответствовала уровню „общественной опасности“ протестующих».
Глубокое возмущение вызывают бессмысленно жестокие действия полиции, избивавшей мирных, безоружных граждан, и полный произвол судов, в массовом порядке нарушавших все мыслимые требования закона, принцип непредвзятости, справедливости, презумпцию невиновности. Эти дни стали настоящим позором российской судебной системы.
Авторы обращения требуют от властей России изменить законодательство о проведении собраний, а также освободить задержанных и арестованных и прекратить «заведенные по политическим мотивам надуманные уголовные дела».
Среди подписавших письмо — актеры Вениамин Смехов, Чулпан Хаматова, Яна Троянова, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Александр Филиппенко, режиссеры Андрей Звягинцев, Виталий Манский, Жора Крыжовников, Марина Разбежкина, писатели Борис Акунин, Юлий Ким, Денис Драгунский, Сергей Гандлевский, Максим Осипов, академики Владимир Захаров, Евгений Александров, Ефим Хазанов, основатель компании «Вымпелком» и фонда «Династия» Дмитрий Зимин и другие.