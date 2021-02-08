Более 180 актеров, режиссеров, писателей и ученых подписали открытое письмо с требованием изменить законодательство о митингах

Более 180 актеров, режиссеров, писателей, ученых и общественных деятелей подписали открытое обращение с призывом привести законодательство о митингах в соответствие с Конституцией РФ и гарантировать гражданам право на мирные собрания. Текст обращения опубликовала «Новая газета», оно также размещено на Change.org.

В письме подчеркивается, что поведение участников акций в поддержку Алексея Навального «полностью соответствовало правовому порядку, определенному российской Конституцией», в то время как попытки полиции воспрепятствовать им, напротив, являются противоправными.

Авторы письма подчеркивают, что акции за исключением нескольких инцидентов были мирными, и жестокость полицейских «вопиюще не соответствовала уровню „общественной опасности“ протестующих».

Глубокое возмущение вызывают бессмысленно жестокие действия полиции, избивавшей мирных, безоружных граждан, и полный произвол судов, в массовом порядке нарушавших все мыслимые требования закона, принцип непредвзятости, справедливости, презумпцию невиновности. Эти дни стали настоящим позором российской судебной системы.

Авторы обращения требуют от властей России изменить законодательство о проведении собраний, а также освободить задержанных и арестованных и прекратить «заведенные по политическим мотивам надуманные уголовные дела».

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