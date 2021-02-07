В Индии около 150 человек пропали без вести из-за наводнения, начавшегося после схода ледника

От 100 до 150 человек могли пропасть в штате Уттаракханд на севере Индии в результате наводнения, начавшегося из-за схода ледника. Об этом заявил главный секретарь Уттаракханда Ом Пракаш, сообщает агентство ANI News.

Наводнение в штате Уттаракханд

Повреждения получила строящаяся электростанция, пропали около 150 рабочих, занятых на строительстве, сообщает India TV. На месте уже обнаружили около десяти тел погибших, пишет The Times of India.