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В Индии около 150 человек пропали без вести из-за наводнения, начавшегося после схода ледника
Источник: ANI News

От 100 до 150 человек могли пропасть в штате Уттаракханд на севере Индии в результате наводнения, начавшегося из-за схода ледника. Об этом заявил главный секретарь Уттаракханда Ом Пракаш, сообщает агентство ANI News.

Наводнение в штате Уттаракханд

Повреждения получила строящаяся электростанция, пропали около 150 рабочих, занятых на строительстве, сообщает India TV. На месте уже обнаружили около десяти тел погибших, пишет The Times of India.

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