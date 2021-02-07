В Индии около 150 человек пропали без вести из-за наводнения, начавшегося после схода ледника
Источник: ANI News
От 100 до 150 человек могли пропасть в штате Уттаракханд на севере Индии в результате наводнения, начавшегося из-за схода ледника. Об этом заявил главный секретарь Уттаракханда Ом Пракаш, сообщает агентство ANI News.
Повреждения получила строящаяся электростанция, пропали около 150 рабочих, занятых на строительстве, сообщает India TV. На месте уже обнаружили около десяти тел погибших, пишет The Times of India.