«Последний богатырь: Корень зла» получил в прокате два миллиарда рублей. До него такие сборы были у трех российских фильмов

Фильм , вышедший 1 января, получил в прокате более двух миллиардов рублей, следует из материалов Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Первым внимание на это обратил РБК.

За первый месяц фильм, несмотря на антиковидные ограничения, посмотрели 6,8 миллиона зрителей, причем 3,6 миллиона — в первый уикэнд. Свой первый миллиард рублей фильм получил за пять дней проката.

До сиквела «Последнего богатыря» только три российских киноленты смогли получить в прокате более двух миллиардов рублей. Это «Холоп» (3,2 миллиарда рублей), «Движение вверх» (3 миллиарда рублей) и «Т-34» (2,3 миллиарда рублей). С 2004 года планку в два миллиарда рублей в российском прокате также преодолели 15 зарубежных фильмов.

О сиквеле «Последнего богатыря»

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О сиквеле «Последнего богатыря»

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