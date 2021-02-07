«Последний богатырь: Корень зла» получил в прокате два миллиарда рублей. До него такие сборы были у трех российских фильмов

Фильм «Последний богатырь: Корень зла», вышедший 1 января, получил в прокате более двух миллиардов рублей, следует из материалов Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Первым внимание на это обратил РБК.
За первый месяц фильм, несмотря на антиковидные ограничения, посмотрели 6,8 миллиона зрителей, причем 3,6 миллиона — в первый уикэнд. Свой первый миллиард рублей фильм получил за пять дней проката.
Таким образом, сиквел оказался успешнее первой части, вышедшей на экраны еще до начала пандемии и связанных с нею ограничений. Премьера первого «Последнего богатыря» состоялась 26 октября 2017 года. Сказка была в прокате два месяца, за это время ее кассовые сборы достигли 1,7 миллиарда рублей.
До сиквела «Последнего богатыря» только три российских киноленты смогли получить в прокате более двух миллиардов рублей. Это «Холоп» (3,2 миллиарда рублей), «Движение вверх» (3 миллиарда рублей) и «Т-34» (2,3 миллиарда рублей). С 2004 года планку в два миллиарда рублей в российском прокате также преодолели 15 зарубежных фильмов.