Путин сделал Эрнста полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ об этом опубликован на сайте Кремля.

Глава «Первого канала» получил орден «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства». Указ о вручении ему награды обнародован в день его 60-летия.

Ранее Эрнст уже получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV (2006 год), III (2011 год) и II (2014 год) степеней. Таким образом, теперь он является полным кавалером этой награды.