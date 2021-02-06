Байден предложил отказать Трампу в доступе к секретной информации из-за его «эксцентричного поведения»

Президент США Джо Байден считает, что его предшественнику Дональду Трампу не следует раскрывать данные разведки, которые обычно предоставляют бывшим американским президентам. Об этом Байден заявил каналу CBS.

«Из-за его эксцентричного поведения, не связанного со », — пояснил свои слова Байден.

Он задался вопросом, какую пользу может принести для страны предоставление секретных сведений Трампу.

«Зачем передавать ему эти данные? Какое влияние это окажет, кроме того, что он может совершить промах и рассказать что-то [лишнее]?» — заявил Байден.

В настоящее время данные разведки продолжают получать бывшие президенты США Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш и Барак Обама.

5 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что после окончания своего президентского срока Дональд Трамп пока не подавал запросов на дальнейшее получение данных разведки. Псаки добавила, что такие запросы рассматривают спецслужбы — и обычно удовлетворяют их.

Отказать Трампу в доступе к секретным данным ранее призывала бывший первый заместитель директора Национальной разведки США Сьюзан Гордон и председатель комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф. Такого развития событий не исключал глава аппарата Байдена Рон Клейн.