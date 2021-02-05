В Москве задержали 25 участников фотопроекта: люди в форме ОМОНа охраняли слово «Свобода»

Полиция Москвы задержала 25 участников художественного проекта фотографа Эмми Америка, посвященного теме полицейского произвола и свободе. Об этом «Медузе» рассказала одна из задержанных Евгения Николаева.

«Апология протеста» сообщила, что задержаны 20 человек, «которые в форме бойцов ОМОНа охраняли слово „Свобода“ на снегу». Собеседница «Медузы» отметила, что участники съемок были в форме без опознавательных знаков.

Одна из задержанных Ольга Лисовская рассказала «Новой газете», что участники художественного проекта взяли костюмы омоновцев в аренду. «На них нет нашивок, ничего — это тонкий обычный, издалека похожий на костюм ОМОНа наряд».

Мы стояли возле написанного на снегу слова «Свобода». Это было недолго, мы стояли за домом в районе Крылатских холмов. Потом переоделись, шли обратно, но возле автобусов нас встретила полиция. Они не представились, не показали удостоверения, не сказали, почему нас задерживают. Нас отвезли в ОВД Крылатское.

«Апология протеста» пишет, что к задержанным выехал адвокат проекта Даниил Берман.

Эмми Америка — российский художник и фотограф. Стала известна благодаря сотрудничеству с журналами Vogue Arabia, Numero, Office Magazine и другими мировыми изданиями и брендами. В разное время участвовала в проекте против домашнего насилия, выпустила фотопроект в поддержку .