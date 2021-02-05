Умер канадский актер Кристофер Пламмер. Об этом сообщает Variety.

Пламмеру был 91 год. Актер умер в своем доме в американском штате Коннектикут, причины его смерти не уточняются.

Пламмер наиболее известен по ролям в фильмах «Звуки музыки», «Возвращение Розовой пантеры», «12 обезьян», «Игры разума», «Девушка с татуировкой дракона».

Наибольшее признание критиков Пламмер получил за роль в фильме «Начинающие», вышедшем в 2011 году — в фильме актер сыграл в 82-летнем возрасте. За эту работу ему вручили «Оскар», «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров США как лучшему актеру второго плана.

Помимо ролей в кино, Пламмер также известен как театральный актер. Дважды — в 1974 и 1997 годах — он был обладателем премии «Тони».