Суд в Екатеринбурге отправил на лечение последователя секты, убившего 9-летнего сына во время обряда экзорцизма

Свердловский областной суд направил на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу участника деструктивной секты «Ученики Иисуса Христа» Ивана Казанцева, которого обвиняли в убийстве своего девятилетнего сына.

41-летнего Казанцева освободили от уголовной ответственности — ранее у него выявили психическое заболевание, сообщает E1.ru, ссылаясь на представителя суда.

По версии следствия, в декабре 2017 года Казанцев присоединился к религиозному объединению, которое среди прочего разрешает последователям наказывать своих детей. Руководитель секты, 48-летняя Земфира Гайнуллина из Уфы, утверждала, что «непокорных детей нужно наказывать розгами, а если кричат — затыкать рот кляпом».

Как отмечает E1.ru, Казанцев — гражданин Германии; до знакомства с сектантами он жил в Швейцарии, где работал лаборантом-рентгенологом. Присоединившись к секте, он продал все свое имущество, после чего вместе с женой и двумя детьми 2005 и 2010 годов рождения переехал в Россию. «Она (Земфира Гайнуллина) заявляла, что слышит бога. Я приехал в Россию, чтобы следовать за ней», — объяснял мужчина на суде. Казанцев стал правой рукой лидера секты, на его деньги участники группы смогли ездить по России с проповедями.

В Следственном комитете утверждают, что Иван Казанцев, «следуя указанному учению, систематически наносил своим сыновьям побои», а в ноябре 2019 года убил своего младшего сына в одной из квартир в Екатеринбурге. Как отмечает E1.ru, это произошло во время обряда по изгнанию бесов из тела ребенка — подобные обряды экзорцизма, утверждает издание, поддерживала Гайнуллина. В тот день мальчика положили на кровать, придавив журнальным столиком, после чего Казанцев избил его по спине плетью. Ребенок умер в результате механической асфиксии — во рту у него был кляп, рассказывал Казанцев на суде:

Я засунул ребенку в рот кляп, чтобы не слышно было его криков. Я не думал, что это приведет к таким тяжелым последствиям. Я не хотел его убивать, так получилось. Сейчас я уже понимаю, что допустил ошибку, не стоило этого делать.

После смерти ребенка руководитель секты Земфира Гайнуллина пыталась в течение двух дней оживить мальчика. «Я видела, что он умер не от рук человеческих. В тот момент в комнате никого не было, когда он умер», — рассказывала она следователям после своего задержания. Тело ребенка закопали в лесопарке, после чего Казанцев и другие участники секты уехали из Екатеринбурга. В течение нескольких месяцев их задержали.

Вместе с Иваном Казанцевым по делу проходят еще две женщины, у которых, по данным следствия, в ходе экспертизы обнаружили психиатрические заболевания. Следователи направили материалы их дела в суд «для применения принудительных мер медицинского характера». «Интерфакс» пишет, что Земфиру Гайнуллину в рамках дела обвиняют в пособничестве убийству. Имя второй обвиняемой неизвестно.