На «Яндекс.Картах» посреди ночи возникли 10-балльные пробки в Москве. В компании объяснили это фейковыми сигналами GPS

Компания «Яндекс» заявила, что 10-балльные пробки, замеченные в сервисе «Яндекс.Карты» в ночь на 5 февраля, появились на картах из-за большого числа фейковых сигналов GPS. Сообщение пресс-службы компании приводит РИА Новости.

Этой ночью в «Яндекс.Пробки» поступило большое число фейковых сигналов GPS. Специалисты сервиса оперативно обнаружили и устранили проблему до того, как водители массово выехали утром на дороги.

Пробки интенсивностью 10 баллов появились в «Яндекс.Картах» около четырех ночи. Сервис, в частности, показывал крупные дорожные заторы на МКАД и Третьем транспортном кольце. На карте также показывали многочисленные дорожные работы, ДТП и опасные участки.

Обычно данные о пробках появляются на «Яндекс.Картах» на основе анонимных треков от водителей, причем днем таких сигналов миллионы, поэтому попытка вмешательства невозможна, уверяют в «Яндексе». «Ночью, когда на дорогах почти никого нет, количество треков падает до десятков тысяч. В такой ситуации даже сравнительно небольшой объем „виртуальных“ данных на короткое время перекрасил улицы в красный», — пояснили в компании. После случившегося «Яндекс» решил усилить фильтрацию сигналов, поступающих ночью.