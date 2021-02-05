Фигуранты дела о мошенничестве с деньгами клиентов инвестиционного холдинга GL Financial Group Германа Лиллевяли раскрыли следствию схемы хищения средств инвесторов. Показания дали менеджеры компании «Анкор Инвест», входившей в холдинг, сообщила газета «Коммерсант».
Обвиняемые предоставили следователям переписку по электронной почте с топ-менеджерами Лиллевяли, из которой следовало, что они лишь выполняли поручения бизнесмена. После этого, по данным издания, следствие возобновило расследование.
Сотрудники «Анкор Инвест», как пишет «Коммерсант», брали у клиентов деньги на покупку акций таких компаний, как General Motors, Apple, The Coca-Cola Company. После этого сотрудники другого подразделения «Анкор Инвест» покупали ценные бумаги так называемых мусорных компаний, созданных при участии Германа Лиллевяли. Затем компании, получившие деньги, обналичивали их и мешками отправляли на дачу Лиллевяли в Серебряном Бору. В личных кабинетах инвесторов при этом публиковали фиктивные отчеты о покупке акций крупных компаний.
Руководитель бек-офиса «Анкор Инвест» Анна Савина говорила в ходе очной ставки с другим менеджером компании Владимиром Михайловым, что ей не разрешали рассказывать о деятельности ее подразделения и работе бухгалтеров. Кроме того, она утверждала, что «деньги хранились в общей массе в Бору». «За несоблюдение этих правил нам грозили увольнением», — отмечала Савина.
Несмотря на подобные откровения, следствие не изменило процессуальный статус обвиняемых, и сейчас они повторно знакомятся с материалами своего дела.
В начале 2000 годов бизнесмен Герман Лиллевяли занялся торговлей на фондовом рынке. Его холдинг GL Financial Group позиционировал себя как «финансовый бутик». Среди его клиентов было много известных людей. Инвесторам обещали прибыль в размере 12% годовых, но в 2017 году выплату процентов приостановили, а в апреле 2018 года Лиллевяли перестал выходить на связь с клиентами.
Следствие посчитало холдинг Лиллевяли финансовой пирамидой и в октябре 2018 года возбудило дело о мошенничестве, ущерб от которого может достигать девять миллиардов рублей. В июне 2020 года предпринимателя объявили в международный розыск. В октябре Лиллевяли задержали в США за нарушение миграционных правил, после чего решили депортировать в Эстонию, но, как пишет «Коммерсант», пока что он находится в США.
Летом 2020 года группа инвесторов, вкладывавшая средства в GL Financial Group, отсудила у Лиллевяли более 32 миллионов долларов в суде Южного округа штата Флорида.