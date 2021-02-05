Фигуранты дела о мошенничестве с деньгами клиентов инвестиционного холдинга GL Financial Group раскрыли следствию схемы хищения средств инвесторов. Показания дали менеджеры компании «Анкор Инвест», входившей в холдинг, сообщила газета «Коммерсант».

Обвиняемые предоставили следователям переписку по электронной почте с топ-менеджерами Лиллевяли, из которой следовало, что они лишь выполняли поручения бизнесмена. После этого, по данным издания, следствие возобновило расследование.

Сотрудники «Анкор Инвест», как пишет «Коммерсант», брали у клиентов деньги на покупку акций таких компаний, как General Motors, Apple, The Coca-Cola Company. После этого сотрудники другого подразделения «Анкор Инвест» покупали ценные бумаги так называемых мусорных компаний, созданных при участии Германа Лиллевяли. Затем компании, получившие деньги, обналичивали их и мешками отправляли на дачу Лиллевяли в Серебряном Бору. В личных кабинетах инвесторов при этом публиковали фиктивные отчеты о покупке акций крупных компаний.

Руководитель бек-офиса «Анкор Инвест» Анна Савина говорила в ходе очной ставки с другим менеджером компании Владимиром Михайловым, что ей не разрешали рассказывать о деятельности ее подразделения и работе бухгалтеров. Кроме того, она утверждала, что «деньги хранились в общей массе в Бору». «За несоблюдение этих правил нам грозили увольнением», — отмечала Савина.

В начале 2000 годов бизнесмен Герман Лиллевяли занялся торговлей на фондовом рынке. Его холдинг GL Financial Group позиционировал себя как «финансовый бутик». Среди его клиентов было . Инвесторам обещали прибыль в размере 12% годовых, но в 2017 году выплату процентов приостановили, а в апреле 2018 года Лиллевяли перестал выходить на связь с клиентами.

Следствие посчитало холдинг Лиллевяли финансовой пирамидой и в октябре 2018 года возбудило дело о мошенничестве, ущерб от которого может достигать девять миллиардов рублей. В июне 2020 года предпринимателя объявили в международный розыск. В октябре Лиллевяли задержали в США за нарушение миграционных правил, после чего решили депортировать в Эстонию, но, как пишет «Коммерсант», пока что он находится в США.

Летом 2020 года группа инвесторов, вкладывавшая средства в GL Financial Group, отсудила у Лиллевяли более 32 миллионов долларов в суде Южного округа штата Флорида.