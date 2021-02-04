В Томске на памятнике Ленину написали «Путин вор»

На памятнике Владимиру Ленину на центральной площади Томска неизвестные написали «Путин вор». Надпись, сделанная красной краской на задней стороне монумента, появилась вечером 3 февраля, сообщило агентство ТВ2.

Наутро к памятнику приехали коммунальные службы и стерли надпись.

Памятник Владимиру Ленину установили в Томске в октябре 1959 года, после чего центральную площадь также назвали его именем.

23 и 31 января по всей России, в том числе в Томске, проходили акции оппозиции в поддержку политика Алексея Навального, на которых звучало много лозунгов против президента РФ.