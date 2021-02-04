В Хабаровском крае из-за дефицита бензина стали продавать места в очереди на АЗС

Жители Хабаровского края стали публиковать объявления о продаже бензина по завышенным ценам из-за топливного кризиса, начавшегося в регионе 26 января.
Как сообщает РИА Новости, в Хабаровске появились объявления о продаже бензина по цене 80-125 рублей за литр с доставкой за 150-250 рублей. Также в городе стали предлагать занять очередь на заправочной станции за одну тысячу рублей.
Накануне, 3 февраля, по заявлению краевых властей, бензовозы уже развезли топливо по заправочным станциям. Утром 4 февраля водители сообщили, что бензин АИ-92 появился на некоторых АЗС, но, как пишет DVhab, возле городских заправок, как и в предыдущие дни, выстроились длинные очереди из автомобилей.
Из-за дефицита бензина в Хабаровском крае в два раза выросли цены на такси, сообщил «Интерфаксу» глава Дальневосточной ассоциации такси Александр Садков. Также с проблемами столкнулись рестораны, которые занимаются доставкой готовых блюд, сообщил председатель правления Ассоциации рестораторов края Андрей Веретенников.
Дефицит бензина в Хабаровском крае и других регионах Дальнего Востока возник после аварии на Хабаровском НПЗ, произошедшей 18 января, пишет «Коммерсант». После этого производство бензина на заводе остановили, как заявили местные власти, для плановой модернизации. Первые трудности с поставками топлива начались 26 января на заправках ННК, затем проблемы возникли на АЗС «Роснефти».
4 февраля краевые власти сообщили, что НПЗ возобновил производство бензина АИ-92, а глава региона Михаил Дегтярев объявил, что «500 тонн свежего бензина уже поступили в розничную сеть». Кроме того, в край поступит бензин, пришедший со складов Росрезерва, а также топливо, купленное на нефтеперерабатывающих заводах Сибири. На Хабаровском НПЗ, в свою очередь, сообщили, что предприятие вышло на полную мощность производства бензина марок АИ-92 и АИ-95.
3 февраля прокуратура Хабаровского края сообщила, что проводит проверку из-за возникшего дефицита бензина. О ее результатах пока не сообщалось.