В Хабаровском крае из-за дефицита бензина стали продавать места в очереди на АЗС

Жители Хабаровского края стали публиковать объявления о продаже бензина по завышенным ценам из-за топливного кризиса, начавшегося в регионе 26 января.

Как сообщает РИА Новости, в Хабаровске появились объявления о продаже бензина по цене 80-125 рублей за литр с доставкой за 150-250 рублей. Также в городе стали предлагать занять очередь на заправочной станции за одну тысячу рублей.

Накануне, 3 февраля, по заявлению краевых властей, бензовозы уже развезли топливо по заправочным станциям. Утром 4 февраля водители сообщили, что бензин АИ-92 появился на некоторых АЗС, но, как пишет DVhab, возле городских заправок, как и в предыдущие дни, выстроились длинные очереди из автомобилей.

Очередь на АЗС в Хабаровске ДВновости dvnovosti.ru

Из-за дефицита бензина в Хабаровском крае в два раза выросли цены на такси, сообщил «Интерфаксу» глава Дальневосточной ассоциации такси Александр Садков. Также с проблемами столкнулись рестораны, которые занимаются доставкой готовых блюд, сообщил председатель правления Ассоциации рестораторов края Андрей Веретенников.

Дефицит бензина в Хабаровском крае и других регионах Дальнего Востока возник после аварии на , произошедшей 18 января, пишет «Коммерсант». После этого производство бензина на заводе остановили, как заявили местные власти, для плановой модернизации. Первые трудности с поставками топлива начались 26 января на заправках ННК, затем проблемы возникли на АЗС «Роснефти».

4 февраля краевые власти сообщили, что НПЗ возобновил производство бензина АИ-92, а глава региона Михаил Дегтярев объявил, что «500 тонн свежего бензина уже поступили в розничную сеть». Кроме того, в край поступит бензин, пришедший со складов Росрезерва, а также топливо, купленное на нефтеперерабатывающих заводах Сибири. На Хабаровском НПЗ, в свою очередь, сообщили, что предприятие вышло на полную мощность производства бензина марок АИ-92 и АИ-95.

3 февраля прокуратура Хабаровского края сообщила, что проводит проверку из-за возникшего дефицита бензина. О ее результатах пока не сообщалось.