Главу Parler уволили. Эта соцсеть получила популярность у сторонников Трампа и была заблокирована Apple, Google и Amazon

Джон Матце — исполнительный директор социальной сети Parler, получившей популярность среди сторонников Дональда Трампа, — уволен из компании. Об этом говорится в письме Матце сотрудникам Parler, которое оказалось в распоряжении Fox News.

По словам Матце, его уволил совет директоров Parler 29 января.

За последние несколько месяцев я столкнулся с постоянным сопротивлением моему видению продукта, моей твердой вере в свободу слова и моему взгляду на то, как следует управлять Parler. <…> Я работал бесконечно много часов и вел постоянные битвы, чтобы запустить Parler, но на данный момент будущее соцсети больше не в моих руках.

В разговоре с Reuters Матце подтвердил содержание письма. По его словам, сейчас Parler управляет исполнительный комитет из двух человек.

Parler была создана в 2018 году и позиционировала себя как Twitter без цензуры. После выборов президента США 2020 года она получила популярность у американских ультраправых активистов и какое-то время была самым скачиваемым приложением в американском App Store.

После того, как 6 января сторонники Дональда Трампа — на тот момент действующего президента США — устроили штурм Капитолия, Apple и Google удалили Parler из своих магазинов приложений. Amazon, представлявший соцсети услуги хостинга, объявил о ее отключении от своих серверов.

Джон Матце и его семья после штурма Капитолия стали получать угрозы и вынуждены были сменить место жительства. Parler перешла на российский хостинг.