Брат главы Северной Осетии покончил с собой. СМИ называли его участником ДТП с четырьмя погибшими

Казбек Битаров — бизнесмен, брат главы Северной Осетии Вячеслава Битарова — покончил с собой. Об этом сообщили источники «Юг. МБХ медиа», «Кавказ.Реалии» и канала «360». Также об этом пишет Baza.

Пресс-секретарь главы Северной Осетии Фатима Сабанова подтвердила «Подъему», что Казбек Битаров мертв. «То, что его нет, — это действительно, это я могу подтвердить. А как это случилось, я не знаю, такую информацию я вам дать не могу».

По данным источников , Казбек Битаров тяжело переживал из-за смертельного ДТП, участником которого он стал.

В декабре 2020 года 67-летний Битаров попал в ДТП в Кабардино-Балкарии, в результате которого погибла семья — мать, отец и двое детей. Сам Битаров серьезно не пострадал, писал «Кавказ.Реалии» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания утверждал, что предварительные данные указывают на виновность Битарова в ДТП, но виновным якобы пытаются сделать водителя второго автомобиля. В МВД Кабардино-Балкарии тогда заявили, что не владеют информацией о том, возбуждено ли уголовное дело.

По информации Baza и РЕН ТВ, уголовное дело было возбуждено. Битаров проходил по нему подозреваемым, но задержан не был, пишет Baza.

В конце декабря члены семьи журналиста газеты «Коммерсантъ» Заура Фарниева вынесли ему публичное порицание за его публикацию о ДТП с участием Казбека Битарова. Его обвинили в «информационной атаке на действующую власть».