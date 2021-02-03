Зеленский ввел санкции против депутата Рады Тараса Козака и отключил принадлежащие ему телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий санкции в отношении депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которыми он владеет.

Санкции среди прочего предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капиталов из страны, а также полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами. Санкции вступили в силу 2 февраля, срок их действия составляет пять лет.

Санкции распространяются в том числе на несколько региональных телеканалов, вещающих под логотипом «112 Украина»: «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ».

Программы телеканалов теперь доступны для просмотра только на YouTube, отмечает ТАСС.

Обновление. После введения санкций партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» сообщила, что инициирует процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского.

«112 Украина» — информационно-аналитический телеканал, который начал работу в ноябре 2013 года. С декабря 2018 года им владеет депутат Верховной Рады Украины Тарас Козак. По данным СМИ, он связан совместным бизнесом с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, которого называют .