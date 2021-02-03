ТАСС: в Красноярске при тушении горящего склада погибли трое пожарных

Трое пожарных, пропавших на горящем складе автозапчастей в Красноярске, по предварительной информации, погибли после обрушения кровли. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова источника в правоохранительных органах.

По его словам, кислородные баллоны рассчитаны максимум на 40 минут, а пожарные перестали выходить на связь более часа назад. Источник предположил, что сотрудники МЧС погибли после того, как перестали ориентироваться в сильно задымленном строении.

Издание NGS24 опубликовало переговоры, которые, предположительно, вели красноярские пожарные. На записи, в частности, слышно, как один из пожарных говорит «У нас закончился воздух в баллонах», после чего его просят найти выход из здания.

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Официально информацию о гибели пожарных на момент публикации заметки не подтверждали. В Следственном комитете официально сообщили, что трое сотрудников пожарно-спасательной службы перестали выходить на связь, когда пошли на поиски человека, оставшегося на складе. В СК отметили, что позднее в ходе тушения нашли тело человека, предположительно сотрудника склада.

Пожар на складе в Красноярске начался около 10 утра по местному времени. В МЧС говорят, что площадь возгорания составила 3500 квадратных метров;