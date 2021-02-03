Россия возобновила железнодорожное сообщение с Беларусью, а также полеты в Армению и Азербайджан

Правительство России решило возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Поезда с 8 февраля будут следовать по маршруту Минск-Москва-Минск, а также по маршруту Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург с возможностью остановки в Минске.

Также с 8 февраля увеличивается количество регулярных авиарейсов Москва-Минск с трех до пяти в неделю и начинаются полеты в столицу Беларуси из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга (по одному рейсу в неделю).

Кроме того, правительство РФ решило возобновить с 15 февраля полеты в Азербайджан (Москва-Баку, два рейса в неделю) и Армению (Москва-Ереван, четыре рейса в неделю).

Россия закрыла регулярное пассажирское авиасообщение с большинством стран мира в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. С августа Россия постепенно возобновляет авиасообщение с определенными странами. Так, в январе 2021 года были разрешены полеты во Вьетнам, Индию, Финляндию и Катар.

Также для снижения распространения коронавирусной инфекции было закрыто и пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и соседними странами, в том числе и Беларусью.