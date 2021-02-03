Объявлены номинанты на «Золотой глобус». Среди претендентов «Девушка, подающая надежды», «Борат-2», «Мандалорец» и «Великая»

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на награду голливудской Ассоциации иностранной прессы — «Золотой глобус».

На награды сразу в нескольких номинациях претендует «Девушка, подающая надежды». Эта картина, в частности, будет бороться за «Золотой глобус» за лучшую режиссуру (Эмиральд Феннел), лучшую актрису в главной роли в драме (Кэри Маллиган) и лучший драматический фильм.

Среди лидеров по числу номинаций на «Золотые глобусы» и фильм «Борат-2». Он претендует на награды как лучшая комедия/мюзикл, лучший актер в комедии/мюзикле (Саша Барон Коэн) и лучшая актриса в комедии/мюзикле (Мария Бакалова).

На «Золотой глобус» как лучший драматический сериал претендуют: «Озарк», «Корона», «Страна Лавкрафта», «Рэтчед» и «Мандалорец». В номинации «Лучший комединый сериал» представлены: «Эмили в Париже», «Тед Лассо», «Шиттс Крик», «Стюардесса» и «Великая».

Полный список номинантов можно посмотреть на сайте премии.

Победителей назовут 28 февраля.

Объявление номинантов на «Золотой глобус» открывает сезон вручения премий в Голливуде, который завершается «Оскаром». Зачастую обладатели «Золотых глобусов» позже получают за эти же работы и «Оскар».