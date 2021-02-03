На Украине поселок Новгородское собрались переименовать в Нью-Йорк. Потому что это его историческое название

Комитет Верховной рады Украины по вопросам местного самоуправления принял решение о переименовании поселка городского типа Новгородское в Бахмутском районе Донецкой области в Нью-Йорк. Об этом пишет УНИАН.

Решение было принято на основании обращения администрации региона. В нем отмечалось, что Нью-Йорк — историческое название поселка, которое использовалось до 1951 года.

Окончательное решение о переименовании будет принято на общем голосовании в Верховной раде.

Поселение Нью-Йорк было основано , которых пригласила в Россию Екатерина II, выделив им для заселения земли на территории современной Восточной Украины.

Под названием Нью-Йорк поселок, в частности, упоминается в драме советского писателя Виктора Некрасова «В родном городе».

Сейчас в Новгородском живут около 10 тысяч человек.