Минцифры предложило перестать считать данные о геолокации тайной связи. Это объясняют необходимостью искать пропавших людей

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало законопроект, предполагающий вывод данных о местоположении мобильного телефона из-под тайны связи. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Минцифры, такое решение поможет более оперативно организовывать поиски пропавших людей.

Ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей. Для их поиска привлекаются как ресурсы федеральных органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, так и поисковые общественные организации и операторы связи. Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан.

Сейчас данные о геолокации телефона подпадают под защиту 63-й статьи ФЗ «О связи». Согласно этой норме, эти данные операторы связи могут передавать третьим лицам или государственным органам только по решению суда.