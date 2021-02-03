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Минцифры предложило перестать считать данные о геолокации тайной связи. Это объясняют необходимостью искать пропавших людей
Источник: ТАСС

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало законопроект, предполагающий вывод данных о местоположении мобильного телефона из-под тайны связи. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Минцифры, такое решение поможет более оперативно организовывать поиски пропавших людей. 

Ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей. Для их поиска привлекаются как ресурсы федеральных органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, так и поисковые общественные организации и операторы связи. Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан. 

Сейчас данные о геолокации телефона подпадают под защиту 63-й статьи ФЗ «О связи». Согласно этой норме, эти данные операторы связи могут передавать третьим лицам или государственным органам только по решению суда.

Разработанный Минцифры законопроект направлен на рассмотрение в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, затем будет представлен на общественное обсуждение.

ТАСС
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