Алла Горбунова получила литературную премию «НОС» за книгу «Конец света, моя любовь»

Лауреатом 12-й литературной премии «НОС» («Новая словесность») стала Алла Горбунова за сборник рассказов «Конец света, моя любовь». Трансляция церемонии дебатов и награждения прошла вечером 2 февраля на ютьюбе-канале фонда Михаила Прохорова.

Приз читательских симпатий получил Рагим Джафаров за роман «Сато», а награду критиков присудили Полине Барсковой за книгу «Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов».

Премия «НОС», учрежденная фондом Прохорова, вручается с 2009 года. Победитель получает статуэтку и награду в размере 700 тысяч рублей.