Алла Горбунова получила литературную премию «НОС» за книгу «Конец света, моя любовь»
Источник: Mikhail Prokhorov Foundation
Лауреатом 12-й литературной премии «НОС» («Новая словесность») стала Алла Горбунова за сборник рассказов «Конец света, моя любовь». Трансляция церемонии дебатов и награждения прошла вечером 2 февраля на ютьюбе-канале фонда Михаила Прохорова.
Приз читательских симпатий получил Рагим Джафаров за роман «Сато», а награду критиков присудили Полине Барсковой за книгу «Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов».
Премия «НОС», учрежденная фондом Прохорова, вручается с 2009 года. Победитель получает статуэтку и награду в размере 700 тысяч рублей.