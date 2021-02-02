В Сибири и на Дальнем Востоке возбудили четыре уголовных дела по «дадинской» статье против протестующих

В Хабаровске возбудили уголовное дело по в отношении участника акции протеста 31 января Валентина Квашникова.

Как сообщает «ОВД-Инфо», Квашникова задержали в здании суда, куда он пришел на заседание по административному делу о повторном нарушении правил проведения акции. Его забрали в полицию. К активисту выехал адвокат от «ОВД-Инфо» Андрей Битюцкий.

Аналогичное дело возбудили в отношении жителя Красноярска Павла Хохлова, участвовавшего в акции протеста 23 января. Его арестовали.

1 февраля в Новосибирске под домашний арест отправили активистку Яну Дробноход, в отношении которой также расследуют дело по «дадинской» статье. Дело возбудили после пикета в поддержку жителей Хабаровска, прошедшего 30 января в Новосибирске.

В конце января в Хабаровске также возбудили дело по «дадинской» статье в отношении протоиерея и блогера Андрея Винарского.

23 и 31 января в Москве, Петербурге и еще более чем 100 городах в разных регионах России прошли акции протеста в поддержку Алексея Навального, которого отправили под стражу после возвращения в Россию из Германии. Митинги закончились массовыми задержаниями, правоохранительные органы применяли против протестующих дубинки, электрошокеры, а также грозили им табельным оружием.

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