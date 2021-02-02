Музыкальный лейбл отказался от сотрудничества с Мэрилином Мэнсоном, которого пять женщин обвинили в насилии

Звукозаписывающий лейбл Loma Vista Recordings объявил о прекращении сотрудничества с рок-музыкантом Мэрилином Мэнсоном (настоящее имя — Брайан Уорнер), которого обвинили в насилии пять женщин, в том числе актриса Эван Рейчел Вуд.

«В свете сегодняшних тревожных обвинений Эван Рейчел Вуд и других женщин, называющих Мэрилина Мэнсона своим обидчиком, Loma Vista немедленно прекращает дальнейшую промо-кампанию его последнего альбома. Мы также решили не работать с Мэнсоном над какими-либо новыми проектами в будущем», — цитирует Variety заявление компании.

Лейбл Loma Vista, подразделение компании Concord, работал с Мэрилином Мэнсоном с 2015 года и занимался эксклюзивной дистрибуцией его последних трех альбомов: «The Pale Emperor» (2015), «Heaven Upside Down» (2017), «We Are Chaos» (2020). Компания уже удалила страницу музыканта со своего сайта. В стриминговых сервисах альбомы Мэнсона пока доступны.

Обновлено. Также из-за обвинений Мэнсон не появится в третьем сезоне сериала «Американские боги» и втором сезоне программы «Калейдоскоп ужасов».

1 февраля актриса Эван Рейчел Вуд, в 2000-е годы состоявшая в отношениях с Мэрилином Мэнсоном, обвинила музыканта в насилии. Вслед за ней аналогичные заявления сделали еще четыре женщины: Сара Макнилли, Эшли Линдси Морган, Габриэла и Эшли Уолтерс.

Сам Мэнсон в инстаграме ответил следующее: «Мои творчество и личная жизнь давно вызывают неоднозначную реакцию, однако недавние утверждения обо мне стали жутким искажением реальности. Я всегда вступал в интимные отношения исключительно по обоюдному согласию. Правда в том, что кто-то — неважно, как и для чего — решил сейчас исказить прошлое».