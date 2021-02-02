Буддисты согласились покинуть уральскую гору Качканар после многолетнего конфликта с «Евразом». Им угрожали сносом монастыря

Члены буддистской общины «Шедруб Линг» покинут монастырь на горе Качканар в Свердловской области, которая входит в промышленную зону металлургической и горнодобывающей компании «Евраз».

«На вчерашнем собрании община приняла решение: 8 февраля покинут религиозный комплекс на горе. С понедельника по четверг объект будет находиться под охраной „Евраз КГОКа“», — говорится в группе общины в ВК.

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько сообщил 66.ru, что с пятницы по воскресенье члены общины могут посещать монастырь и приводить туда группы паломников. По словам Бидонько, этот вариант устраивает все стороны конфликта.

Монастырь на горе Качканар в 1995 году основал ветеран войны в Афганистане Михаил Санников.

Позднее эти постройки были объявлены самовольными, так как земля расположена в границах Собственно-Качканарского месторождения руды, которое разрабатывает «Евраз». Монастырь попадает в зону разлета осколков от взрывных работ. Члены общины «Шедруб Линг» сообщали, что готовы на время работ покидать гору, но опасались сноса монастыря.

В 2014 году Качканарский городской суд вынес решение о сносе построек монастыря, однако пока оно не исполнено. Буддисты договорились с «Евразом» и властями Свердловской области, что освободят участок до ноября 2020 года, а взамен получат землю и деньги на строительство монастыря в другом месте. Но позднее стороны обвинили друг друга в срыве договоренностей.

В январе правительство Свердловской области выдвинуло буддистам ультиматум: либо они с 1 февраля покинут гору Качканар, либо их монастырь снесут по решению суда.