Замглавреда Mash, назвавшего Ротенберга хозяином дворца в Геленджике, ушел из издания. Он заявил, что редакция действовала под диктовку, «как в СССР»

Заместитель главного редактора Mash Сергей Титов объявил о своем уходе на фоне недавних , вышедших в издании. Об этом Титов написал в своем телеграм-канале.

Я понимаю все про репутацию Mash, понимаю про стыдные вещи, но мы правда делали все, что могли (когда могли). Вписывались за Голунова, люто поддерживали людей в Беларуси <…>. Жили в этой серой зоне и отчаянно боролись за возможность не писать говно. Но там решили по другому. Видосы вы видели сами. Работу талантливых людей, <…> все наши переживания просто перечеркнули решения людей в костюмах, которым ***** [пофиг] на журналистов.

Титов подчеркнул, что с большой любовью относится к холдингу, в который входит Mash, и с уважением — к главному редактору Максиму Иксанову, «но все это решали не они». «А выше — как в ****** [чертовом] СССР. И пусть они идут *****[нафиг]», — отметил Титов.

Mash 29 января первым из СМИ после выхода фильма «Дворец для Путина» выпустил репортаж, снятый на территории резиденции. Там побывал главный редактор Максим Иксанов; он сообщил, что попасть на объект ему помог некий представитель технического надзора. В репортаже он призывал откликнуться владельца резиденции.

30 января на Mash вышло интервью Иксанова с Ротенбергом, в котором бизнесмен заявил, что резиденция принадлежит ему.

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