В Москве на 10 суток арестовали фотокорреспондента Ивана Клейменова. При задержании его били электрошокером

Бабушкинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток фотокорреспондента Ивана Клейменова, задержанного при освещении протестной акции 31 января.

Клейменов был задержан на Русаковской улице. Полицейские били фотографа электрошокером и разбили ему голову. Момент задержания Клейменова попал на видео.

После задержания у Клейменова зафиксировали четыре гематомы. Несмотря на это, на ночь его оставили в отделении полиции.

Клейменова признали виновным в участии в несанкционированной акции, повлекшей создание помех движению транспорта и пешеходов (Статья 20.2 КоАП, пункт 6.1).

Иван Клейменов в качестве фотографа сотрудничал с целым рядом изданий, в том числе он регулярно сотрудничает с «Медузой».

В общей сложности на акциях 31 января были задержаны более 80 журналистов. Среди них — Сергей Пархоменко («Эхо Москвы»), Михаил Зеленский («Холод»), Елена Костюченко («Новая газета»), Даниил Туровский («вДудь»), Антон Фейнберг (РБК), Антон Ошеров (moloko plus) и Валерия Савинова («МБХ медиа»). Многих из них задерживали, несмотря на то, что у них были пресс-карты, редакционные задания и жилеты с надписью «Пресса».

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