Умер поэт Виктор Коваль, участник группы «Альманах»

Поэт Виктор Коваль умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщил в своем фейсбуке поэт и прозаик Сергей Гандлевский.

Коваль вместе с Гандлевским входил в знаменитую поэтическую группу «Альманах», участниками которой, в числе прочих, были Дмитрий Пригов, Тимур Кибиров и Лев Рубинштейн.

Стихи Коваля публиковались в журналах «Знамя», «Новый мир», «Esquire», «Новой газете» и поэтических альманахах в России и за рубежом.

В детстве (1955-1961 годах) Коваль снялся в 10 кинофильмах.