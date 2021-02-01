Мужчина с ножом напал на пассажиров метро в Брюсселе. Есть пострадавшие

Мужчина с ножом напал на пассажиров метро в Брюсселе. Об этом сообщает RTBF.

Инцидент произошел на станции «Гар-де лʼОст» около трех часов дня по местному времени. В полиции сообщили о нескольких пострадавших, не уточнив их количество и тяжесть полученных ими ранений. Один из очевидцев рассказал телеканалу RTL, что видел, как нападавший вонзил нож в горло женщины.

Преступника задержала полиция, мотивы его действий пока неясны. Полиция, как сообщает RTBF, полагает, что произошедшее не было террористической атакой.