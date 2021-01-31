Журналисты насчитали на акциях в Екатеринбурге и Новосибирске больше участников, чем 23 января
Источник: Znak.com
На протестные акции 31 января в крупнейших городах за пределами центральной части России — Екатеринбурге и Новосибирске — вышли больше участников, чем неделей ранее. Такие подсчеты сделали местные независимые СМИ.
Как пишет Znak.com, в Екатеринбурге в шествии принимают участие 7 тысяч человек. Издание отмечает, что 23 января в городе протестовали 5 тысяч человек.
В Новосибирске, но данным Tayga.info, на улицы вышли 5 тысяч человек.