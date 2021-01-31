Департамент транспорта Москвы сообщил, что в течение дня возможны «ситуативные закрытия» станций метро.

В мэрии отметили, что такие решения могут быть приняты по требованию полиции.

В Москве с 8 утра закрыты станции метро «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Китай-город».

Входы на станции «Чистые пруды» и «Трубная» окружены полицией, но сами станции пока работают.

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