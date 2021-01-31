В центре Москвы у метро «Тверская» мужчина поджег себя. Его спасли

В центре Москвы мужчина совершил попытку самосожжения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Инцидент произошел около метро «Тверская». Мужчину повалили на землю прохожие, и пламя удалось сбить. Он выжил, ему оказывают помощь.

Неясно, связан ли инцидент с протестной акцией, проходящей в центре Москвы.

Обновлено. По сведениям телеграм-канала 112, мужчина, поджегший себя в центре Москвы, боролся с мошенниками, которые обманули его и отобрали у него квартиру.

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