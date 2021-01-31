В Сибири и на Дальнем Востоке на акциях в поддержку Навального задержали более 200 человек
Источник: ОВД-Инфо
На акциях в поддержку политика Алексея Навального в Сибири и на Дальнем Востоке к настоящему моменту задержаны 206 человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».
Наибольшее количество задержанных во Владивостоке — 86 человек. В Новокузнецке задержали 22 человека, в Иркутске — 20 человек, в Красноярске — 17, в Новосибирске — 15.
В Томске задержаны депутаты городской думы Андрей Фатеев и Ксения Фадеева.
«Медуза» совместно с «ОВД-Инфо» делает интерактивную карту задержаний, которая обновляется в реальном времени.