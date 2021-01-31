В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейскому на акции 31 января

В Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти на акции 31 января. Это первое уголовное дело в связи с акцией, которая на момент написания заметки еще не закончилась.

В рамках расследования дела, сообщается на сайте регионального СК, задержан мужчина.

По версии следствия подозреваемый около 12 часов 20 минут 31 января 2021 года на Пионерской площади во время несанкционированного митинга не менее двух раз ударил кулаком в область головы бойца ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обеспечивающего правопорядок, причинив ему физическую боль и телесные повреждения.

Сейчас решается вопрос об аресте задержанного и предъявлении ему обвинения.

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