В Москве закрыли станции метро «Красные ворота» и «Сухаревская»

В Москве на вход и выход закрыты станции метро «Красные ворота» и «Сухаревская».

Поезда проезжают станции без остановок. В Московском метро сообщили, что это сделано по требованию полиции.

На «Красных воротах» и «Сухаревской» соратники Алексея Навального предложили собраться участникам акции в поддержку политика, после того как полиция полностью перекрыла центр Москвы внутри Бульварного кольца.

С 8 утра закрыты станции метро «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Китай-город».

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