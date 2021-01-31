В Москве закрыли станции метро «Красные ворота» и «Сухаревская»
Источник: Дептранс. Оперативно
В Москве на вход и выход закрыты станции метро «Красные ворота» и «Сухаревская».
Поезда проезжают станции без остановок. В Московском метро сообщили, что это сделано по требованию полиции.
На «Красных воротах» и «Сухаревской» соратники Алексея Навального предложили собраться участникам акции в поддержку политика, после того как полиция полностью перекрыла центр Москвы внутри Бульварного кольца.
С 8 утра закрыты станции метро «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Китай-город».