Штаб Навального объявил о завершении протестной акции в Москве

Протестная акция 31 января в Москве в поддержку политика Алексея Навального завершена, сообщил его штаб.

Шествие, которое прошло сегодня в Москве, — уникально. Мы учли опыт предыдущих акций и в этот раз действовали скоординированно — это дало результат. Мы прошли огромными колоннами по центру города, дошли до самого охраняемого СИЗО Москвы и потребовали освободить Алексея Навального. Уверены, что он нас слышал.

Шествие, в котором приняли участие несколько тысяч человек, длилось более четырех с половиной часов. Демонстранты прошли от станций метро «Красные ворота» и «Сухаревская» к Площади трех вокзалов, а затем до СИЗО «Матросская тишина». После того, как протестующих разогнали у изолятора, они снова вернулись к метро «Комсомольская».

Полиция проводила жесткие задержания на всем протяжении шествия. На данный момент известно о более 900 задержанных в Москве. По всей России на акциях протеста задержаны более 3,5 тысячи человек. Всего акции анонсировались более чем в 140 городах России.

Еще одно массовое шествие состоялось в Петербурге. Демонстранты прошли от Пионерской площади к Сенной, затем к здания Заксобрания и обратно на Сенную площадь. Правоохранительные органы жестко задерживали и избивали протестующих, в том числе применяя против них электрошокеры и газ. В Петербурге известно почти 600 задержанных к данному часу.

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