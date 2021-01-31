Полиция начала массовые задержания у метро «Красные ворота» в Москве

Сотрудники полиции начали задержания людей, которые собрались у метро «Красные ворота» в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» с места событий.

Всего у метро собрались около 200 человек. За несколько минут были задержаны более десяти пришедших. Полиция, передает корреспондент «Медузы», действует не жестко.

Ранее полиция устроила массовые задержания у метро «Сухаревская», где также собираются участники акции.

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